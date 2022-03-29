Стокгольм, 29 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. 29 марта газета Dagens Nyheter опубликовала новостной материал, согласно которому специальная операция России на территории Украины внесла разлад в ряды «Левых», поскольку партии в последние дни приходилось принимать немало трудных решений как по внутренней, так и по внешней политики Швеции.

Левая партия. Швеция. Логотип

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Так, еще несколько недель назад «Левые» выступали против отправки летального оружия на Украину. Но вскоре партийное руководство изменило свою точку зрения.

Более того, вопрос о вступлении Швеции НАТО также сложен для «Левых». В партии не могут игнорировать «растущую угрозу» Швеции, которая сопровождается их твердой позицией против подачи заявки на членство в оборонный альянс.

«Сейчас мы не может опять удариться в сроки. Это может нанести нам огромный ущерб сейчас, когда начинается предвыборная кампания», — заявил изданию на условиях анонимности депутат риксдага от «Левых».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.