Пекин, 29 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В ходе ограничительных карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, в китайской провинции Хэнань, находящейся на востоке центральной части страны, был закрыт целый ресторан вместе с посетителями. Об этом 29 марта сообщает «Первый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что находящиеся внутри закрытого на карантин заведения общепита люди жалуются на то, что уже не могут есть местную еду, и очень скучают по своим домашним кроватям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее одобрили использование вакцины от COVID-19 Cominarty производства Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5−11 лет.