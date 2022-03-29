Пекин, , 14:21 — REGNUM Массовый уход западных компаний из России из-за введённых западных санкций на фоне спецоперации на Украине может сыграть на руку малым и средним частным фирмам Китая. Для них открываются новые возможности для бизнеса на российском рынке. Об этом 29 марта сообщает газета South China Morning Post.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Глава Федерации зарубежных китайцев в Москве Ван Чуаньбао заявил, что уход западных компаний из России нарушил баланс спроса и предложения, тем самым создавая новые возможности для бизнесменов из других стран.

«Но на этот раз санкции более серьёзные и масштабные. Китайским торговцам необходимо тщательно обдумать, как заполнить эти отраслевые бреши и обеспечить себе место на российском рынке», — сказал Чуаньбао.

Однако такого рода рыночные возможности, возникающие в результате ухода западных брендов, похоже, ограничены частными предприятиями и компаниями малого и среднего бизнеса. Крупные государственные предприятия в Китае будут по-прежнему опасаться нарушения западных санкций и предпочтут действовать осторожно, считает Чжуан Бо, экономист по Китаю инвестиционной фирмы Loomis, Sayles & Company.

«Китайские компании в некоторых нишевых секторах особенно выиграют от ухода ЕС и США с российских рынков, таких как автозапчасти, продукты питания, медицинские принадлежности и компоненты инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции, крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. По его словам, объём торговли между двумя странами определённо увеличится в ближайшие несколько лет.

Читайте также: Попытки США сдержать Россию и Китай не увенчаются успехом — МИД КНР

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне проведения Россией специальной операции по денацификации демилитаризации Украины западные страны поспешили ввести новые санкции против Москвы. Также целый ряд западных компаний заявили о приостановке либо прекращении работы в России.