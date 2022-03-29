Москва, 29 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Украине необходимо вернуть подлинное народовластие, украинский народ нужно освободить из-под гнёта «зверей в человеческом обличье». Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Kremlin.ru Николай Патрушев

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По его словам, Россия сейчас разгребает на Украине авгиевы конюшни, созданные США и их приспешниками в Европе. Восемь лет в Европе не обращали внимания, что киевский режим воевал с мирным населением Донбасса, но теперь всполошились из-за намерения Москвы эту войну прекратить.

«Сегодня так важно вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения бесчинствующих на украинской земле фанатиков, карателей, настоящих зверей в человеческом обличье», — подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что главный театр боевых действий в рамках российской спецоперации скоро переместится на юго-восток Украины.

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