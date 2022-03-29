Москва, , 14:13 — REGNUM Минкультуры ожидает 1 января 2023 года от Walt Disney Russia выхода полнометражного мультфильма «Чебурашка», передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Чебурашка Цитата из м/ф «Чебурашка. День рождения и пионеры». реж. Роман Качанов. 1971. СССР

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«Мы ждем от них «Чебурашку», полнометражный, первого января заявлена дата выхода релиза, если ситуация не помешает», — сказала глава Минкультуры Ольга Любимова входе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре.

Она также сообщила, что нет проблем с выходом очередного мультфильма «Три богатыря», мультфильм доступен и показывается в России.