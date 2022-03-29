Москва, 29 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В ближайшее время главный театр боевых действий в рамках спецоперации России переместится на Юго-Восток Украины. Об этом 29 марта заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его мнению, сейчас рано судить о ходе продвижения российских войск и даже предварительных результатах спецоперации. Однако с уверенностью можно сказать, что в ближайшее время основные события будут разворачиваться на восточном и южном направлениях.

«Очевидно, что центр вооруженной борьбы спецоперации переносится на юго-восток. И здесь мы вправе ожидать обнадёживающих известий. Следует обратить внимание на восполнение потерь в технике и личном составе», — сказал Ходарёнок.