Лондон, 29 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Великобритания должна понимать, что за игры с Россией придётся заплатить снижением уровня жизни. Об этом заявил The Independent бывший помощник начальника штаба обороны британской армии генерал Джонатан Шоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

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«Мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придётся заплатить», — сказал Шоу.

Он отметил, что необходимо «чётко понимать» ситуацию. Шоу обратил внимание, что власти Великобритании не готовят население к предстоящим трудностям.