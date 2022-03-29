Красноярск, 29 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Правительство Красноярского края утвердило первые антикризисные меры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM 29 марта в краевом правительстве, по словам министра экономики и регионального развития края Анны Гарнец, ситуацию на предприятиях можно оценить как стабильную.

В крае снижается численность безработных. Текущий уровень безработицы — 0,75% (на прошлой неделе 0,8%). Цены на потребительских рынках стабилизировались. Власти края связали это со снижением ажиотажного спроса на ряд товаров.

Гарнец подчеркнула, что во всех муниципальных образованиях созданы оперативные штабы: «По получаемой информации, обстановка в муниципалитетах стабильная, имеются достаточные товарные запасы». При этом в ряде территорий зафиксирован повышенный спрос на отдельные продукты питания: «Проводится соответствующая работа по этим сигналам».

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, направленный на обеспечение социально-экономической стабильности в регионе. В первом пакете мер собраны предложения по дополнительной поддержке населения и бизнеса, обеспечению занятости и импортозамещения, финансовой и налоговой поддержке предпринимательства и так далее.

На заседании правительства одобрили постановление о продлении сроков уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября текущего года.

Ещё одна антикризисная мера касается проведения госзакупок в условиях нарушения логистики поставок и ценовых колебаний. Принято постановление краевого правительства, устанавливающее особенности реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок. Дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Кроме того, установлен порядок изменения существенных условий контрактов, в том числе цен, по соглашению сторон при возникновении не зависящих от них обстоятельств.

Скорректирована краевая госпрограмма «Содействие занятости населения». Из резервного фонда выделены деньги на дополнительные мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда. Объём краевой госпрограммы увеличен в 2022 году на 715,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о первоочередных мерах по обеспечению устойчивости экономики региона.

Читайте также: Подписан указ о мерах поддержки экономики Красноярского края