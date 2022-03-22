Красноярск, , 16:18 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о первоочередных мерах по обеспечению устойчивости экономики региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в краевом правительстве.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Предусматриваются административные, организационные, финансовые, социальные и налоговые мероприятия.

Правительство края продолжит мониторинг цен на потребительские товары. Будет отслеживаться ситуация на рынке труда и деятельность организаций.

Кроме того, указ предусматривает разработку и принятие властями региона правовых актов, обеспечивающих поддержку различных субъектов предпринимательской деятельности. Речь идёт о снижении налоговой нагрузки, финансовой поддержке, отсрочке уплаты аренды на находящееся в государственной собственности имущество.

Контрольно-надзорные органы и органы местного самоуправления должны будут отменить плановые и внеплановые проверки, запланированные на 2022 год. При этом необходимо установить контроль за своевременностью расчётов за счёт средств регионального бюджета.

В крае будут выработаны предложения по содействию предпринимателям в сбыте продукции, предоставлению льготных займов, развитию промышленных предприятий, господдержке инвестпроектов.

Таможне в Красноярском крае рекомендовали «рассмотреть возможность сокращения сроков прохождения таможенных процедур» по импортным товарам, экспортируемой продукции лесозаготовки, деревообработки и сельхозпродукции.

«В этот сложный период нужно не только поддержать предприятия (особенно малый и средний бизнес), но и помочь им в поиске новых направлений работы в сегодняшних экономических реалиях. Выдержим!» — пишет губернатор края Александр Усс в своём телеграм-канале.

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