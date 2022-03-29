Москва, 29 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Российские мобильные операторы могут испытать сложности сохранения темпа развития сети, в связи с чем им рекомендовано ограничить уровень безлимитных тарифов в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Мобильный телефон

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"Развитие телеком-сетей в России происходило темпами, опережающими общемировые показатели. Ежегодно интернет-трафик мобильных операторов в России растет более чем на 50%. Для обеспечения качества услуг и сохранения объемов передачи данных необходимо модернизировать текущие и строить новые базовые станции. С учётом дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть объективные сложности сохранения темпа развития сети», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в этой связи ведомство считает необходимым рекомендовать операторам равномерно распределить нагрузку на сети, а именно — «ограничить предложения безлимитных тарифов, которые вызывали перекосы в потреблении трафика, неравномерность нагрузки на сети», а также «в случае необходимости пересмотреть наполнение тарифов».

В Минцифры РФ отметили, что для операторов «это процесс постоянный, он всегда следует за возможностями телеком-рынка».

Ведомство также обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых архивных тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету: «Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации. К тому же исключение «архивных» тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов».