Москва, 29 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором Фонда президентский грантов Ильей Чукалиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин

По словам Пескова, на президентские гранты ориентируются многие социально-ориентированные и другие организации.

«У главы государства встречи идут своим чередом. В основном это внутренняя работа, например, беседа с Чукалиным», — пояснил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Фонд президентских грантов поддержал 4 144 проекта из 22 тыс. подготовленных некоммерческими организациями страны.

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