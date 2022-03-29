Москва, , 13:27 — REGNUM Эмоции следует сдерживать, выступая с заявлениями по Нагорному Карабаху. Москва прилагает усилия, чтобы нормализовать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 марта журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он отреагировал на высказывание зампредседателя комитета Госдумы по экономической политикеМихаила Делягина(СРЗП) в эфире одного из российских телеканалов. Делягин предложил ударить по нефтяным объектам Азербайджана ядерными снарядами.

«Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край», — сказал Песков.

Он призвал контролировать эмоции и воздерживаться от подобных заявлений, тем более в отношении стран-партнёров, к которым относится Азербайджан. Более того, Россия прикладывает очень энергичные усилия, чтобы поддерживать в Карабахе мир, и чтобы все стороны выполняли свои обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предпринимает меры по деэскалации в Нагорном Карабахе по линии миротворческого контингента после того, как азербайджанские военные зашли в зону его ответственности.

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