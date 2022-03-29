Баку, , 00:16 — REGNUM Устраивая вооружённые провокации в регионе, Азербайджан добивается от Армении уступок по всем спорным вопросам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Арман Гукасян Анкара, Баку и Запад в целом сейчас преследуют общие интересы. Каждая сторона имеет свою заинтересованность в дестабилизации обстановки в регионе. Азербайджан заинтересован использовать этот подходящий момент и решить все имеющиеся проблемы посредством давления на армянские власти. Эти провокации направлены на то, чтобы руководство Армении пошло на подписание выдвинутых со стороны Баку пяти пунктов, которые зафиксируют окончательную победу Азербайджана над Арменией. В связи с этими пунктами Армения полностью должна отказаться от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, а все спорные вопросы будут решаться полностью только по правилам игры Баку. По некоторым данным, Анкара и Баку имеют цель напасть на Армению из Нахичевани в сторону Сюникской и Араратской областей.

Напомним, что Азербайджан выдвинул Армении предложения о нормализации отношений из пяти пунктов, в которых, в частности, предлагалось взаимное признание территориальной целостности и отказ от территориальных претензий.