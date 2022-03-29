Москва, 29 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Информация о якобы отравлении российского предпринимателя Романа Абрамовича не соответствует действительности и является часть информационной войны. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича», — рассказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Роман Абрамович 29 марта прибыл в Стамбул, где проходят очные переговоры между делегациями России и Украины.