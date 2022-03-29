Нижний Новгород, 29 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 29 марта с начала пандемии провели 5 645 006 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 174,3 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 2276 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 29 марта сократился и составил 15%. Коэффициент распространения инфекции также снизился и составил 0,93.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 871 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 380 562 человек на утро 29 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 140 жителей области, накануне в больницы попал 41 человек.

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