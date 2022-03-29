Нижний Новгород, 29 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 871 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 380 562 человек на утро 29 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 140 жителей области, накануне в больницы попал 41 человек.

С начала пандемии в регионе выявлены 405 946 случаев заражения коронавирусом, из них 726 — за минувшие сутки. 11 346 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались шестеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1 тыс. человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 379 691 человека на утро 28 марта.