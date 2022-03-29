Москва, 29 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Вбросы об «отравлении» российского бизнесмена Романа Абрамовича являются частью информационной войны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

John Dobson Роман Абрамович

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«Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле», — сказал Песков.

Он призвал СМИ тщательно фильтровать потоки поступающей информации.