Краснодар, 29 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Ещё три стационара, ранее принимавших пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к штатному режиму работы в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона 29 марта.

Mos.ru Койки

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«В последнее время на Кубани снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализаций в сутки. Это позволило вернуть к обычному режиму работы еще три ковидных госпиталя — городскую больницу №3 Сочи, Афипскую больницу и Красноармейскую ЦРБ. На сегодняшний день в регионе развернуто 2300 коек в 15 инфекционных госпиталях. 28% из них — свободны», — сказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

Максимально в пандемию коронавируса на Кубани работали 28 госпиталей, в них действовало 7700 коек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее к штатному режиму работы сразу десять стационаров. На 29 марта в регионе действует 2 300 коек для пациентов с COVID-19, в том числе 446 с ИВЛ, в стационарах находятся 1650 человек.