Москва, 29 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Порядка 600 иностранных наемников было уничтожено на протяжении последних двух недель в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 29 марта заявил в ходе селекторного совещания в Минобороны России министр российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено», — сказал он.

Также Шойгу отметил, что российские ВС продолжают целенаправленно отслеживать и уничтожать иностранных наёмников.

Кроме того, российский министр обороны добавил, что после ударов российских военных высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников и боевых потерь отмечено снижение числа зарубежных наемников на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что бездумное применение военными Украины отдельных видов оружия создаёт угрозы в различных регионах и в том числе — в Черном море.