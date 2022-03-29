Кишинёв, 29 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 4191 исследования выявили 304 случая заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 512 942 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 498 397 человек, в том числе 320 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 397 пациентов с COVID-19, в том числе 56 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 422 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было два таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 36 заражений коронавирусом в результате проведения 827 тестов. Врачи выписали за сутки 245 человек, были зарегистрированы четыре смерти среди пациентов с COVID-19.