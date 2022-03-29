Краснодар, 29 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки доставили 82 пациентов, данные опубликованы сайтом стопкоронавирус. рф 29 марта. Накануне, 28 марта, сообщалось о 155 госпитализированных краснодарцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтвердили 252 случая заражения коронавирусом — на 11 меньше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, в Краснодаре заразился 71 человек, в Усть-Лабинском районе — 25, в Горячем Ключе и Кавказском районе — по 26, в Темрюкском — 13, в Тбилисском — девять.

С начала пандемии в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 249 919 человек, выздоровели 234 741 человек. Жертвами инфекции стали 10 669 пациентов.

В ковид-стационарах остаются 1650 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 803. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 58 человек, ещё три пациента на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 6 797 пациентов.