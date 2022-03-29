Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Россия в ходе переговоров с Украиной заявила протест в отношении появившихся в сети видео с издевательствами над пленными российскими военными, Киев обещал принять самые жесткие меры. Об этом 29 марта заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

«Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают — тех, кто выпускал эти военные преступления», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в интернете появились видеозаписи, на которых украинские нацисты пытают удерживаемых ими российских военнослужащих.

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