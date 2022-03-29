Москва, 29 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Осуществляемые западными странами поставки летального оружия Киеву являются безответственными, так как его бесконтрольная раздача может стать угрозой для стран Европы. Об этом 29 марта заявил в ходе селекторного совещания в Минобороны России министр российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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«Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время основные задачи первого этапа специальной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины выполнены.