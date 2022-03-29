Белгород, 29 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 823 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 819 человек, ещё 14 210 жителей лечатся амбулаторно.

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Всего в Белгородской области выявлено 126 425 носителей коронавируса. Справились с заражением 109 249 человек. Скончались от осложнений 2 147 пациентов, в том числе пять смертей зафиксировано за последние сутки.

Полный курс иммунизация от COVID-19 прошли 992 509 жителей, всего на вакцинацию подано 1 085 467 заявок.

По данным федерального опершаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 73 пациента.