Москва, , 12:23 — REGNUM В настоящее время основные задачи первого этапа специальной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины выполнены. Об этом 29 марта заявил в ходе селекторного совещания в Минобороны России министр российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ указал на то, что ведомство отслеживает заявления лидеров отдельных стран НАТО о их желании поставлять Киеву самолеты и системы ПВО, и адекватно отреагирует в случае, если такие поставки будут осуществлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия ответит на поставки НАТО на Украину самолётов и средств противовоздушной обороны.