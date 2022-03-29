Москва, 29 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Россия ответит на поставки НАТО на Украину самолётов и средств противовоздушной обороны, заявил 29 марта министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Шойгу предупредил, что в случае поставок НАТО на Украину самолётов и ПВО Россия адекватно отреагирует.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Североатлантического альянса по-разному смотрят на ситуацию на Украине, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Входящие в блок государства придерживаются различных мнений о том, нужны ли переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также какое оружие следует направлять на Украину.