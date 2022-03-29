Прага, 29 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Тест на коронавирусом SARS-CoV-2 премьер-министра Чехии Петра Фиала показал положительный результат. Об этом 29 марта сообщил сам глава чешского правительства на своей странице в соцсети Twitter.

David Sedlecký Петр Фиала

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«Сегодня утром я получил положительный тест на наличие коронавируса», — написал он в своем сообщении.

Также Фиала уточнил, что после этого он должен пройти обязательную недельную самоизоляцию и добавил, что хочет вернуться к работе максимально возможно быстро и начать для этого работать дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки число госпитализаций из-за заражения коронавирусом увеличилось на 4932.