Ереван, 29 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2364 исследования на коронавирус, из которых 16 показали положительный результат. Об этом 29 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 422 484 носителя коронавируса. Из них 409 853 справились с инфекцией, в том числе 34 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2344 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 287 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2364 тестов на коронавирус десять были с положительным результатом. 29 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 случаи смерти не зафиксировали.