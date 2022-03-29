Марьинка, ДНР, 29 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Видеозапись боев войск Донецкой Народной Республики (ДНР) с украинскими нацистами в Марьинке опубликовал 28 марта телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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На запечатлённых кадрах зафиксировано продвижение военных ДНР в сторону Красногоровки, также на нем запечатлена работа танков Т-72, обстреливающих позиции киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёновназвал имена высокопоставленных украинских чиновников и политиков, имеющих недвижимость на территории региона.