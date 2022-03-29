Брянск, 29 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 38 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано девять летальных исходов.

Yanao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 157 486 жителей. Выздоровели 151 955 человек, из них 81 — выписан за последние сутки. Лаборатории региона в общей сложности провели 1 685 954 исследования на коронавирус.

От осложнений, вызванных инфекции, скончались 3 762 пациента брянских ковид-госпиталей.