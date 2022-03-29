Симферополь, 29 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Имена высокопоставленных украинских чиновников и политиков, имеющих недвижимость на территории Республики Крым, назвал 29 марта глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В их числе — президент Украины Владимир Зеленский, председатель национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник, председатель нацбанка Украины Кирилл Шевченко и председатель конституционного суда Александр Тупицкий. При этом, подчеркнул глава региона, все названные лица дисциплинированно оплачивали коммунальные услуги.

«Они врали, рассказывая о своих патриотических ситуациях, не забывая, что дом в Крыму у председателя Конституционного суда в Кореизе есть. Был, будем говорить», — сказал в эфире «Соловьёв Live» Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации Украины. Ранее Сергей Аксёнов сообщил о желании многих жителей освобождённых территорий Украины получить российские паспорта.