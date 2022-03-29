Пекин, 29 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Попытки Соединённых Штатов по сдерживанию и оказанию давления на Россию и Китай не увенчаются успехом. Об этом 29 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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Таким образом китайский дипломат прокомментировал документ минобороны США, в котором в актуальной стратегии национальной безопасности Пентагон называет Россию «острой угрозой», а КНР — «постоянным соперником».

«Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами, и попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские эксперты, мнение которых приводит пекинская газета «Чжунго жибао» заявили, что США наращивают активность в Южно-Китайском море (ЮКМ) и этим создают угрозу для суверенитета и безопасности Китая.