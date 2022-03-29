Новосибирск, 29 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1046 пациентов, в том числе 30 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За прошедшие сутки было выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. За это же время 428 человек выздоровели, 13 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 250 646 случаев заражения коронавирусом, 230 140 человек выписаны, умерли 5349 человек. В реанимации находятся 157 человек, на ИВЛ - 20 пациентов.