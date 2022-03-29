Москва, 29 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 333 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 29 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 542 802 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 737 501.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 23 человека.