Москва, 29 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 29 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 708 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 5 случаев больше аналогичного показателя 28 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 703 человек, а днём ранее — у 867 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 19 660 новых случая заражения коронавирусом.