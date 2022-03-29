Париж, 29 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса продолжает бушевать во Франции, где за последние 24 часа скончался 151 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время во Франции госпитализированы 21 072 пациента с COVID-19, в том числе 1694 человека поступили в больницы за последние сутки. В отделениях реанимации проходят лечение 1533 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужны как «правые», так и «левые» политические меры.