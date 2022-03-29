Донецк, 29 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике освобождены от украинских формирований 135 населённых пунктов. Об этом 29 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что по состоянию на 29 марта на территории ДНР группировка войск республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила и установила полный контроль над 135 населёнными пунктами.

«Идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку», — заявили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР освобождено свыше 90% территории республики.