Тирасполь, 29 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В ходе 163 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 656 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 108 417 человек, в том числе за последние сутки — 34

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2165 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 618 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 57 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 74 человека. За это время среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировали случаев смерти.