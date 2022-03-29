Москва, 29 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Кардинально пересмотреть размер пособия по безработице предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«Необходимо кардинально пересматривать размер пособия по безработице. В соответствии с законодательными предложениями фракции, минимальное пособие должно составлять один МРОТ, максимальное — два МРОТ», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на прогнозы экспертов, в соответствии с которыми уровень безработицы на фоне санкций может вырасти до 10%.

Вместе с тем в Минтруде пока не ожидают массовых сокращений на рынке труда.

Минимальная величина пособия по безработице в 2022 году составляет 1500 рублей. Максимальная величина пособия в первые три месяца выплаты пособия по безработице — 12 792 рубля.