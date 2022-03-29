Басурин: потери ВСУ в ДНР за сутки составили 55 человек
Донецк, 29 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки составили 55 человек убитыми, еще 14 боевиков добровольно сложили оружие. Об этом 29 марта сообщил на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что восемь боевиков 25-й воздушно-десантной бригады и шесть военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли, ещё 29 получили ранения в результате обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики в минувшие сутки.