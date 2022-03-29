Донецк, 29 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки составили 55 человек убитыми, еще 14 боевиков добровольно сложили оружие. Об этом 29 марта сообщил на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

U.S. Army Europe ВСУ

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, один вертолет, две БМП, одну огневую позицию 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и два грузовых транспортных средства», — заявил Басурин.

Он добавил, что восемь боевиков 25-й воздушно-десантной бригады и шесть военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли, ещё 29 получили ранения в результате обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики в минувшие сутки.