Симферополь, 29 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в больницы доставили 36 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 29 марта. Накануне, 28 марта, сообщалось о 28 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусом, что на семь случаев меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 397 человек, ещё семь скончались.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 177 490 случаев заражения коронавирусом, в больницах проходили лечение 57 813 человек, выздоровели в общей сложности 168 778 пациентов. Скончались за весь период от осложнений на фоне COVID-19 5 086 человек.