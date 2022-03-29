Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Петербургские школы по окончании весенних каникул вернутся к работе по правилам, которые действовали до пандемии коронавируса, за небольшим исключением. Об этом сообщили 29 марта в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Напомним, до 4 апреля петербургские школьники находятся на весенних каникулах. После их завершения, на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации, в школах будут сняты ограничения.

«Детские сады уже работают по новым правилам», — добавили в аппарате Потехиной.

Хотя термометрия на входе, условия для гигиенической обработки рук, регулярные проветривания и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств останутся, из школьных требований уйдут ряд ограничений. Среди них — разделение школьных коллективов, уроки каждого класса в закрепленном за ним отдельном учебном кабинете, соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций.

«Отменено требование предъявлять медицинскую справку ребенку, если он был в контакте с больным COVID-19, но наличие справки после перенесенного заболевания является обязательным», — подчеркнули в Смольном.

Помимо этого, разрешено проведение общих школьных мероприятий на свежем воздухе, а вот внутри помещений, по-прежнему, только в рамках одной группы или класса.

«Родители могут приходить в школу, посещать оба вида мероприятий и очные родительские собрания при соблюдении обычных общих правил: термометрия и обязательное ношение маски», — подытожили в аппарате вице-губернатора.

Добавим, что городские власти пока окончательно не решили, что будет с летним детским отдыхом. В Смольном ждут выхода методических разъяснений Роспотребнадзора к новым СанПиНам от 26 марта.