Тбилиси, 29 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Минфин и министерство экономики Грузии разрабатывают логистические и транспортные направления, чтобы страна стала привлекательной для международных компаний, которые покидают Россию и Украину. Об этом заявил на брифинге глава минэкономики Леван Давиташвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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«Многие международные компании работали на территории Украины или России и базируются в этих странах. Речь идёт о британских, немецких и других компаниях, ведётся интенсивная работа, чтобы они перенесли свои операции в Грузию», — сказал Давиташвили.

Министр отметил, что релокация бизнеса повлияет на рост грузинской экономики и позволит увеличить возможности трудоустройства для жителей страны. Он сообщил, что правительство контактирует с руководством иностранных предприятий и государственными организациями.

Стоит отметить, ранее Давиташвили заявил, что планируемый переток бизнес-структур в Грузию не приведёт к росту потока «теневых» денежных средств в страну. Он заявил, что в Грузии по этому вопросу работаю в соответствии с международными стандартами.