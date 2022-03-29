Ижевск, 29 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 марта прививку от коронавируса сделали 695 405 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 550 582 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 136 жителей республики. Второй компонент препарата получил 151 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 749 человек. 133 845 человек прошел ревакцинацию, за предыдущие сутки — 708 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 876 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 152 397 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 163 073 случая заражения коронавирусом, из них 117 — за минувшие сутки.

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