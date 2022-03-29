Вашингтон, 29 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Как написала 28 марта со ссылкой на источники газета The Financial Times, Австрия в настоящее время якобы является «авианосцем» для секретных мероприятий России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

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«Австрия — «настоящий авианосец» российской тайной деятельности», — говорится в материале издания со ссылкой на сотрудника разведки ЕС и европейского дипломата.

Также утверждается, что спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом Австрии является таким «ненадежным», что оно даже было на определенное время отстранено от большей части мер по обмену разведывательными данными на уровне Евросоюза.

Кроме того, по словам одного из источников, минобороны Австрии — это «практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба РФ)».

В то же время, как пишет газета, из-за нехватки ресурсов и ограничений на внутреннее наблюдение, ряд европейских стран использует сбор разведданных, осуществляемых США и Великобританией.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Financial Times сообщила, что в результате введенных антироссийских санкций, которые могут быть усилены дополнительными мерами экономического давления, в Европе может возникнуть кризис экономического характера, что может, в свою очередь, стать причиной раскола Запада.