Анкара, 29 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Дальнейшее продление конфликта между Россией и Украиной не выгодно ни одной из сторон, заявил 29 марта президент Турции Реджеп Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Турция принимает очный раунд переговоров России и Украины. По словам Эрдогана, дальнейшее продление конфликта никому не выгодно.

Ранее появилась информация, что в Стамбул прибыл российский предприниматель Роман Абрамович.

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.