Астана, 29 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в республике выявили 1 305 082 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 288 751 человека, в том числе 484 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 3673 носителя коронавируса, в том числе в стационарах размещены 419 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 659 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки выявили один такой случай.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 25 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 281 человека. Смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19 не зафиксировали.