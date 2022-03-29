Баку, 29 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 28 марта выявили 16 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 2285 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За время пандемии в стране выявили 791 766 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшим 781 788 человек, в том числе 47 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 294 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9684 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе три — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 55 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 3313 тестов. Выздоровевшими медики признали 100 человек. Смерть наступила у двух пациентов с диагнозом COVID-19.