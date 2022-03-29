Канберра, 29 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. За последние сутки прирост новых случаев заражения коронавирусом в таких трех самых населенных штата Австралии, как Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория, вновь оценивается трехзначными цифрами. Об ухудшении эпидемиологического фона 29 марта сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 21 494 случая заражения коронавирусом, после того как сутками ранее было выявлено 16 199 случаев. В Квинсленде показатели составляют 10 326 и 7 816 новых случаев, соответственно. В Виктории 29 марта зарегистрировано 10 916 новых случаев заражения по сравнению с 8739 сутками ранее.

Еще девять человек скончались от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, а в Виктории число погибших в результате заражения коронавирусом составило пять человек.

Отмечается, что уровень госпитализации ковид-пациентов за последние 24 часа вырос во всех трех штатах.