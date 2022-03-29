Мельбурн, Австралия, 29 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. 28 марта премьер-министр австралийского штата Виктория и лидер местного отделения Лейбористкой партии Австралии Дэниэл Эндрюс заявил, что у него наблюдаются признаки коронавируса и его тест на антигены дал положительный результат. Позже стало известно, что лидер местной оппозиции Мэтью Гай также отправлен на семидневную изоляцию после того, как его сын сдал положительный результат на COVID-19, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, два самых крупных политика Виктории не могут выполнять свои служебные обязанности, подчеркивают журналисты.

В заявлении Гая говорится, что у него и остальных членов его семьи пока отрицательный результат на коронавирус. Дэвид Саутвик возглавит местное отделение Либеральной партии в Виктории в отсутствие Гая.

Напомним, что до 4 апреля временно исполняющим обязанности премьер-министра Виктории назначен Джеймс Мерлино.